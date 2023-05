İlişkileri sürdürebilmek gün geçtikçe daha zorlu hale geliyor. İnsanlarda artan güvensizlikler ve özel hayata yapılan müdahaleler birlikteliklerin bitmesine sebep oluyor. Ancak beraberken yapılan etkinlikler ve alışkanlıklar ilişkinizin çok daha sağlıklı ve mutlu olmasını sağlayabiliyor. Uzmanlar mutlu ilişkisi olan kişilerin aynı şeyleri yaptığını paylaşıyor. Aşağıda yer alan davranışlardan en üçünü yapıyorsanız ilişkiniz birçok ilişkiye göre çok daha sağlıklı ve mutlu demektir.

MUTLU ÇİFTLERİN YAPTIKLARI

1- BİRLİKTE BİR HOBİ EDİNİN

Kişisel hobilerinizin olması her biriniz için harika olsa da, bir çift olarak eğlenecek bir şeyler bulmanız da önemlidir. Belirli bir spor yapmaktan veya birlikte film izlemekten herhangi bir şey olabilir. Bir aktivite seçin ve taahhüt edin. İkinizin de bunu normal rutininizin bir parçası haline getirmeniz ve en önemlisi birlikte eğlenmeniz ve kaliteli zaman geçirmeniz önemlidir.

2- BİRBİRİNİZİN ALANINA SAYGI GÖSTERİN

Mutlu çiftler inanılmaz bir yakınlığı paylaşırlar ama aynı zamanda sınırları aşmamayı da bilirler. Sevdiğiniz kişinin alanına saygı duymak ve onlara nefes almaları için alan vermek, neşeli bir ortaklık için çok önemlidir. Bir ilişkide boğulmuş veya kapana kısılmış hissetmek ikiniz için de olumsuzdur.



3- BİRLİKTE TATİLE ÇIKMAYA ZAMAN AYIRIN

Aşırı süslü bir şey olmak zorunda değil. Bir hafta sonu kaçamağı olabilir veya paranız kısıtlıysa, sahilde veya dağlarda bütün bir gün olabilir. Buradaki fikir, gündelik kaygılardan ve olası çatışmalardan uzakta, gevşemek ve birlikte kaliteli zaman geçirmektir. Çevredeki bir değişiklik her zaman canlandırıcı bir olasılıktır.

4- YATAĞA KIZGIN GİRMEYİN

Bir sorun varsa, hemen çözün. Şişeye koymayın ve her şeyin kendi kendine çözülmesini beklemeyin. Bu tür bir tutum sadece kızgınlığa yol açar. Olgun çiftler sorunlarını konuşurlar ve kin beslemezler. Akıl sağlığınız size teşekkür edecek.



5- GÜNDE EN AZ BİR KEZ SENİ SEVİYORUM DEYİN

Bu kulağa bariz gelebilir, ancak eşinizin sizin için ne kadar önemli olduğunu düzenli olarak iletmek çok önemlidir. Onları ne kadar sevdiğinizi ve takdir ettiğinizi anlamlı bir şekilde söylemek sizi daha da yakınlaştırabilir. Kulağa otomatik veya boş gelmemek için kendinizi ciddiyetle ifade etmeniz önemlidir.

6- BİRBİRİNİZDEN BAĞIMSIZ HAYATLARA SAHİP OLUN

Hobileri ve ilgi alanlarını paylaşmak, birbirinden bağımsız yaşamlara sahip olmak kadar önemlidir. Partnerinizi sadece sizin bir uzantınız olarak değil, kendi fikirleri ve özlemleri olan tamamen bağımsız bir kişi olarak kabul etmek, sağlıklı bir ilişkideki en kritik şeylerden biridir. Sevdiğiniz kişiyi eşsiz bir birey olarak tanıyın ve doğru yolda olacaksınız.

7- YEMEKLERİNİZİ AYNI SAATTE YİYİN

Rutinlerdeki farklılıklar nedeniyle her öğünü paylaşmak imkansızsa, günde en az bir öğünü birlikte yemeye çalışın. Ve birbirinizin arkadaşlığından gerçekten keyif alın. Orada öylece oturup telefonunuzda gezinmeyin. Birbirinize tüm dikkatinizi verin, günlerini sorun, hafta sonu için planlar yapın, vs. Partnerinizle her fırsatta kaliteli zaman geçirmek asla kötü bir fikir değildir.

8- BİRBİRİNİZİN HAYALLERİNİ DESTEKLEYİN

Partnerinizin umutlarını ve hayallerini desteklemek, sevildiğini ve önemsendiğini hissetmesini sağlayacaktır. Mutlu çiftler birbirlerinin özlemlerini dinler ve birbirlerini neşelendirir. İşler yolunda gitmediğinde ve zor zamanlarda da birbirlerinin yanında olurlar.