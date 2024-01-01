AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 16.28'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 8.7 km olarak kaydedildi.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar dışarıda beklemeye başladı.

Son dönemlerde uzmanlar Tunceli’de meydana gelebilecek depremlere dikkat çekmişti.

NACİ GÖRÜR: 'DAHA BU SABAH SÖYLEDİM'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Arkadaşlar, Süleymanuşağı Pülümür’de (Tunceli) 4,2 deprem oldu. Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu. Bu fay kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır. Ben bir müddettir Tunceli ve Pülümür’ e dikkat çekiyordum. Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmalıdır. Deprem dirençli kentler istiyoruz, sevgiyle."