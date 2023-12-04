Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde yani Bursa'nın Mudanya açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da hissetti. Beklenen olası Marmara depremi son dönemde sık sık gündeme geldiği için meydana gelen bu deprem de vatandaşlar arasında panik yarattı. Gözler hızla uzmanların açıklamalarına çevrildi. 6 Şubat depremlerinin ardından depreme ilişkin ağzından çıkan her cümle dikkatle takip edilen Prof. Dr.Naci Görür'den de Bursa merkezli depreme dair beklenen açıklama geldi.

NACİ GÖRÜR'DEN 5.1'LİK DEPREM SONRASI BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Naci Görür, meydana gelen depreme dair değerlendirmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aktardı.



Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış.



Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında.



Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu.



1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz.



Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun"

