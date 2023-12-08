Deprem kuşağında yaşayan Türkiye her büyük depremde acı mirasına bir yenisini daha ekliyor. 6 Şubat gecesi büyük bir felaketin yaşandığı 11 ilin ardından geçtiğimiz günlerde Bursa'da meydana gelen deprem gözleri yeniden deprem uzmanlarına çevirdi.

4 Aralık Pazartesi günü Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde Bursa Mudanya açıklarında 5,1, ardından 4,5 ve 3,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler Bursa, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi.

DEPREM OLMA İHTİMALİ YÜZDE 47

DW Türkçe'ye konuşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Mudanya açıklarında gerçekleşen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunda gerçekleştiğini söylüyor. Büyük Marmara depremi ise aynı fay hattının kuzey kolunda bekleniyor. Bu depreme ilişkin öngörülerin halen geçerli olduğunu vurgulayan Görür'e göre İstanbul'da her an deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıkmış durumda. Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın" diyor.