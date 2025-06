Anma törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Genel Sekreter Erkut Şahali, milletvekilleri, MYK üyeleri, partililer ve Naci Talat’ın ailesi katıldı. Ölümünün 34’üncü yılında kabri başında anılan Naci Talat’ın ailesi ve sevenleri, konuşmaların ardından anıt mezara çiçekler bıraktı. Anma töreninde, CTP Milletvekili ve aynı zamanda Naci Talat’ın kızı Sıla Usar İncirli ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman kabri başında konuşma yaptı.

Erhürman: Bize düşen görev onun değerlerine sahip çıkmaktır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, anma töreninde yaptığı konuşmada, Naci Talat’ın genç yaşta üstlendiği sorumluluklara ve ardında bıraktığı mücadele mirasına dikkat çekti. “Naci abi 27 yaşında parti genel sekreteri oldu ve o büyük yükü o yaşında sırtlandı” diyen Erhürman, “O nesil bizden çok daha erken birçok sorumluluğu yüklenmek zorunda kalmış bir kesim. 27 yaşında başlayan süreç, bize göre ne kadar erken kaybetmişiz Naci abiyi diye yorumlayacağımız bir dönemde sona erdi” ifadelerini kullandı. “Mesele ne kadar uzun yaşadığımız değil, yaşadığımız süreye neler sığdırdığımız ve geleceğe neler bıraktığımızdır” diyen Erhürman, “Naci abinin öyle bir yaşamı oldu ki, o yaşamın içine sığdırılanlar bizlere nasıl mücadele etmemiz gerektiğine ilişkin çok ayrıntılı bir harita bıraktı. O kadar dolu dolu bir yaşam ve mücadeleydi. O harita bütün ayrıntılarıyla önümüzde” dedi. Erhürman, Naci Talat’ın insana yaklaşımıyla da iz bıraktığına dikkat çekti ve “Hep şu söylenir: ‘Naci abi insan ayırmadı.’ Evet, ilkeleri ve duruşu netti ama her bir insanla, kime oy verdiğine falan bakmaksızın son derece insani ve sevgi dolu ilişki kurmayı her zaman başardı ve bunu çok önemsedi. Onun siyasi görüşlerine ‘hain’ diyenler dahi bugün onu büyük bir saygı ve sevgiyle anıyor” diye konuştu. “Cızırdayan plaklar maalesef 2025’te de çalmaya devam ediyor” diyen Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Naci abi o zamandan bu zamana bize mesaj gönderiyor. ‘Kulak asmayın bu cızırdayan plaklara, siz halkı sevgiyle kucaklayın, halkla birlikte yürüme kararlılığına devam edin, özgüveninizi koruyun, eninde sonunda biz bu başarıya ulaşacağız’ mesajlarıdır bunlar. Hepimize gerçekten ayrıntılı bir yol haritası bıraktı. Bize düşen görev de o haritanın gösterdiği yolu takip etmek, onun değerlerine sahip çıkmak ve onu yüreğimizde hep yaşatmaktır.”

İncirli: Aldığı her nefeste bize yol gösterdi

Anma töreninde konuşan CTP Milletvekili ve Naci Talat’ın kızı Sıla Usar İncirli, babasını hiç azalmayan bir özlemle andıklarının altını çizdi. Sıla Usar İncirli, “Sevgili babam, CTP’nin efsanevi Genel Sekreteri Naci Talat’ı aramızdan ayrılışının 34. yılında hiç azalmayan bir özlemle anmak için yine onun huzurunda toplandık. Aslında yolun yarısı olması gereken bir yaşta, 46 yaşında onu çok erken kaybettik” diye konuştu. Kıbrıs’ta barış, adalet, eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesine yön veren bir lider olarak Naci Talat’ın bıraktığı mirasın çok büyük olduğuna dikkat çeken İncirli, “O, biz ailesi için babaydı, evlattı, eşti, kardeşti, dayıydı, hiç görmediği torunları için dedeydi ama Naci Talat bunlardan çok daha fazlasıydı. Alışılmadık bir miras bıraktı her birimize, bu ülkede yaşayan herkese. Mirası o kadar büyük ki aslında her birimize bu mirastan bir parça bıraktı” diye konuştu. Sıla Usar İncirli, Naci Talat’ın toplumla kurduğu ilişkiyi şu sözlerle anlattı: “Kimimize bir köy kahvesinde ya da bir yemek masasında, kimimize uzun süren toplantılarda, meclis konuşmalarında, YENİDÜZEN’deki yazılarında, unutulmaz miting konuşmalarında… Yaşamının her anında, her alanında, aldığı her nefeste bize yol gösteren, bizi bilge kılan, güçlendiren, umut ve cesaret veren her birimize özel bir parça miras bıraktı.” Geçtiğimiz günlerde babasını çocukluğundan beri tanıyan bir dostunun sözlerine de yer veren İncirli, “Bir köy kahvesinde bulunan kalabalığın her birinin ayrı ayrı anılarının, hikayelerinin anlatıldığı ve hiç bitmeyen dahası da olan konuşmaları duyunca, ‘Nasıl olur da bu kadar çok insanda bu kadar çok hikaye birikebildi? Her gittiğim yerde farklı bir insandan farklı bir hikaye duyuyorum.’ diye sordu. Haklıydı. Bu sorunun her birimizde farklı bir yanıtı olabilir. İşte o yanıtların tümünün birleşmesi, Naci Talat’ın bize bıraktığı mirasın bütünüdür...” ifadelerini kullandı. Sıla Usar İncirli konuşmasının sonunda babasının sözlerine de yer verdi. “CTP’nin mücadele ruhu Naci Talat’ın ‘Kimdir be bunlar’ diye haykıran korkusuz yüreğinden doğdu. Bizler ‘Biz birbirimizi sokakta bulmadık’ diyen Naci Talat gibi omuz omuza mücadele etmeye ve bu ülkenin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. İncirli, babasının şu sözlerini de hatırlattı: “Hem yurdumuzdan hem barıştan hem de demokratik hak ve özgürlüklerden kuzu kuzu boyun eğip vazgeçeceğimizi sananlara bir kez daha düşünsünler diyeceğiz.” “Artık çoktan eskimiş, çalına çalına cızırdayan eski plaklardan bu toplumun bıktığını ve pırıl pırıl, gürül gürül demokrasi, insanlık ve barış şarkıları okuyacak plaklarla değiştireceğiz.” “Ve bu mücadeleyi niye verdiğimizi, mücadelenin anlamını hiç unutmayacağız.” “Boynumuzun borcu olsun çocuklar! Sizlere başak gibi aydınlık, başak gibi bereketli, savaşsız, sömürüsüz, apaydınlık bir dünya kurmak bizim boynumuzun borcu olsun çocuklar!” “Hayatı herkesin saçında yumuşak bir okşayış gibi güzelleştirmeye ömrünü adamışlara selam olsun.”