Açıklamada, Gazimağusa’da ikamet eden 9 yaşındaki kız çocuğunun epilepsi nöbetine benzer şikâyetlerle önce Mağusa Devlet Hastanesi’ne başvurduğu, burada yapılan değerlendirme sonucunda epilepsi ön tanısıyla yatış önerildiği, ancak aile tarafından yatışın reddedildiği belirtildi.

Hasta yakınlarının imza karşılığı taburcu oldukları ifade edildi.

Ertesi sabah aynı şikâyetlerin tekrarlaması üzerine C.O.A.’nın yeniden Mağusa Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğu, burada yapılan değerlendirme sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Nörolojisi’ne sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, çocuk acil servisine ulaştığında doktor refakatinde gerekli tetkikler yapıldı, saat 10.15’te tıbbi kabul işlemi tamamlandı. Ancak 11.00 sularında kalp durması meydana geldi ve acil müdahale odasında hekimler tarafından yaklaşık bir saat süren ileri yaşam desteği uygulandı.

Tüm müdahalelere rağmen küçük C.O.A. hayatını kaybetti.

Başhekimlik açıklamasında, olayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığı ve otopsi işleminin sürdüğü belirtildi.

Otopsi bulgularının, gerek görülmesi halinde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

“Vefat eden çocuğumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”