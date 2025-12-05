Bunlar da ilginizi çekebilir

M.S.’nin (E-59) kullanımındaki van aracın arkasında bulunan vincin aniden kopması sonucu, vinç demiri ve üzerinde takılı makaralı kanca Sorel’in sırtına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Sorel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde belinde ve kaburgalarında kırık tespit edildi. Sorel’in Ortopedi Servisi’nde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Doğancı’da bir narenciye bahçesinde meydana gelen iş kazasında 56 yaşındaki Talat Çetin Sorel yaralandı. Olay, 4 Aralık 2025’te saat 10.00 sıralarında, bozulan su kuyusundaki dalgıç motorunun değişimi sırasında yaşandı.

