Bektaş Erhürman, “Çok güzel insanlarla bir araya geliyoruz; örgütler, dernekler, şahane insanlar… Bir araya gelmeye fırsat bulamadığımız ama varlıklarını çok iyi bildiğimiz niceleri. Kimi zaman hak arayışı, kimi zaman dayanışma. Ama hep mücadele… İyi ki varlar” ifadeleriyle kadın örgütlerinin toplumdaki rolünün altını çizdi.

Bugün ülkede kadınların güçlenmiş olmasının, yıllardır emek veren çok sayıda kadının ortak mücadelesi sayesinde olduğunu belirten Bektaş Erhürman, teşekkür ederek mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Kadınların siyasette, eğitimde, ekonomide ve kamusal yaşamın tüm alanlarında hâlâ engellerle karşılaştığını hatırlatan Bektaş Erhürman, “Elbette yürünecek yol uzun… Bu yüzden mücadeleye devam” dedi.

Mesajının sonunda tüm kadınların Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutlayan Bektaş Erhürman, “Emeğimiz de, kararımız da, sözümüz de çok kıymetli” ifadelerine yer verdi.