Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve aramaların 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ilk duruşma yarın görülecek.

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar için ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Dava dosyasında, HTS ve daraltılmış baz istasyonu kayıtlarındaki incelemede cinayet anında 4 sanığın da evde olduğu tespitine yer verildi.

İddianamede 4 sanığın olayla bağlantılarını gösteren görüntü ve detaylar da yer aldı.

Tutuklu 8 şüpheli ile ilgili soruşturma ise sürüyor.