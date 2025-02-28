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Ayrıca 12 sanık ile 3 çocuğun "suçluyu kayırma" suçundan yargılanmasına 14 Nisan'da başlanılacak.

Dosyanın Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi yönündeki talebi değerlendirildi. Verilen kararla birlikte 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında açılan davalarda dosyalar birleştirildi.

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