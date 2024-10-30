Narin Güran cinayeti davasında, tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran geçtiğimiz gün yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

Baran Güran, Narin'in ilk kaybolduğunu resmi yollardan saat 20.43'te 112'yi arayıp jandarma ekiplerine bildiren kişi olarak biliniyor.

PAYLAŞTI, 45 DAKİKA SONRA SİLDİ

Baran Güran, tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin Güran'ın yer aldığı üç ayrı paylaşımı 45 dakika sonra silmişti.

Baran Güran, ilk paylaşımında annesi Yüksel Güran'ı özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem, senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." ifadelerini kullandı.

Baran Güran, ikinci paylaşımında hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında, "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." ifadelerine yer verdi.

Baran Güran, üçüncü paylaşımında ise katledilen küçük kardeşi Narin ile birlikte bir fotoğrafını yayınlayarak, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine 'katil' dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu amcası Salim Güran hakkında paylaşım yapmaması dikkat çekerken, Baran Güran tüm paylaşımlarını 45 dakika sonra sildi.

Narin Güran'ın Abisi Baran Güran Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına konuştu;

''SİLİNEN BİR ŞEY YOK BUNU HERKES BİLİYOR''

Röportajda kendisine 'Annen, tüm sülalen niye telefon kayıtlarını sildi? sorusu yöneltilen Güran şu şekilde konuştu:

"Annemin mesajları diyorlar, silinmemiş ki... Onları bilmiyorum, ben peygamber değilim. Ben kendi annem ve kardeşim üzerine konuşuyorum. Benim annemin telefonunda silinen bir şey yok. Bunu herkes biliyor. Zaten olsaydı savcılık açıklama yapardı. Benim annemin okuma yazması yok. O nasıl mesajlaşacak ki...''

Baran Güran "Annenin bir şırıngayla ambulansta kan aldırdığına dair söylentiler vardı jandarmadan gizli?'' sorusuna ise 'Doğrudur' cevabını vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siverek'ten iki tane adam geldi. Dedi ki; "Biz bu çubuklar üzerinden bu çocuğu bulacağız, garanti veriyoruz. Bunlar geldi amcam jandarma personelini aradı. Hatta kan verdiği zaman videoya aldık, yanında jandarma personelleri duruyor. videoyu avukatlarımıza verdik, mahkemede sunacaklar.''

''NE ALKOL NE UYUŞTURUCU VAR"

Baran Güran kardeşinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığı sorusuna ise; "Benim kardeşim 18 yaşında ve hayatı boyunca sigaradan başka hiçbir şey kullanmamış. ve bunlar devletin bir hastanesi var götürüp test yaparlar. Ve yapmışlardır. Ne alkol ne uyuşturucu var" diye karşılık verdi.

''Enes ve amcanın arası nasıldı?'' sorusun üzerine Baran Güran sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ya şimdi bir amcadır. Aramızda sorun yok. Bu köyde bir kere olsun köylülerle kavga etmeyen tek kişi Enes'tir. Hayatı boyunca öyle zevkleri bile yok. Yok kız arkadaşım olsun. Tek dediği şey; Ağabey ben bir an önce operatör olayım sana yetişeyim birbirimize destek verelim. Olaydan ortalama 45 gün önce kepçe operatörü oldu. Daha önce garsondu."

''KENDİNE ZARAR VERDİ''

Ağabey Baran Güran; Enes’in kolundaki ısırığı da, gözündeki morluğu da açıkladı. “Narin’e duyduğu üzüntü nedeniyle kendisine zarar vermesinden kaynaklandı” dedi. Güran sözlerini şöyle sürdürdü:

''O gün Diyarbakır Hastanesi'nden bir haber geldi. Dediler 'Bir tane kız çocuğu var, Narin'e benziyor. Sahipsiz. Kötü bir durum olmuş olabilir düşüncesiyle Enes'i götürmüyorlar. götürmedikleri için kendini yumrukluyor. Hastaneye gittiğimizde Narin olmadığını anladık.''

Baran Güran, Narin olayında en çok konuşulanlardan biride evinin önünde bulunan, ve olay sonrasında kaybolduğu söylenen köpek hakkındaki konuya da açıklık getirdi.

Güran; "Biz köyde yaşadığımız için hayvan besliyoruz. Şimdi başıboş köpekler bunları yiyorlar. Annem de diyor ki 'Oğlum dikkat et hindileri yemesin' konu bu. Bunu elli yere çektiler" dedi.

Baran Güran, 7 Kasım’da yapılacak duruşmaya katılacağını ifade etti.