Polisten uyuşturucu operasyonları ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

02.02.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yapan A.K.(E-26)’nin kullanımındaki araçta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

02.02.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde kullanımındaki araç ile trafik suçu işlediği gerekçesiyle, Polis Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan B.E.B.(E-18)’nin şüpheli hareketli sonucu üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

02.02.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, N.O.İ.(E-19)’nin kullanımındaki ve A.M.I.B. (E-22), M.B.H.M.(E-23) ile A.F.H.O.(E-23)’nin yolcu olarak bulundukları araçta yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.