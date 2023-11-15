Polisin söz konusu olayla ilgili açıklaması şöyle:

13-14.11.2023 tarihlerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen Vatan Operasyonu kapsamında Üç İlçede; toplam 460 gram ağırlığında hintheneviri türü, yaklaşık 400 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü ile yaklaşık 20 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 25,005 TL, 240 Stg, 50 Euro ve 50 ABD Doları nakit para ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Operasyon kapsamında, A.H.B.A.(E-19), D.H.B.A.(K-20), C.K.O.(E-22), C.M.U.(E-21), I.S.O.(E-32), S.N.E.(K-28), K.S.U.(K-25), M.K.(E-32), İ.T.(E-27), L.O.S.(K-27) ve M.O.E. (E-29) olmak üzere toplam 11 kişi tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.