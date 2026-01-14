Hayat sigortaları alanında Kuzey Kıbrıs’ın güvenilir ve lider markaları arasında yer alan Near East Hayat, üst yönetim yapılanması kapsamında önemli bir atamaya imza attı. Sigortacılık sektöründe yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip Cengiz Ertürk, Ocak 2026 itibarıyla Near East Hayat Genel Müdürü olarak göreve başladı.

1997 yılında Anadolu Sigorta bünyesinde sigortacılık kariyerine başlayan Ertürk, risk yönetimi ve kurumsal sigortacılık alanlarında önemli görevler üstlendi. 2019 yılından bu yana Near East Sigorta Genel Müdürü olarak görev yapan Ertürk, markanın kurumsal yapısının güçlenmesine ve müşteri odaklı sigortacılık anlayışının gelişmesine katkı sağladı.

Near East Hayat Genel Müdürü olarak yeni dönemde ürün çeşitliliğinin artırılması, dijitalleşme odaklı hizmetlerin yaygınlaştırılması ve uzun vadeli finansal çözümlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ertürk, Near East Hayat’ı güven, istikrar ve sürdürülebilirlik temelinde geleceğe taşıyacaklarını ifade etti.