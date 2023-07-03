Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, bu sabah Girne-Değirmenlik anayolunda meydana gelen korkunç trafik kazasına yönelik açıklama yaparak, “Her çarpışma ders niteliğinde ancak ders alınmıyor? Neden Tedbir almıyorsunuz?” dedi.

Yarkıner’in açıklaması şöyle:

“Girne-Değirmenlik anayolu halen denetime uygun yapıda değil. Levhalarda yazan hız limitleri uygun değil, sonuç ortada, her çarpışma ders niteliğinde ancak ders alınmıyor? Neden Tedbir almıyorsunuz?

Bu çarpışmada yolun ve araçların yeterli güvenlikte olduğunu resmi kurumlar yasa önünde kanıtlamalıdırlar.

Çarpışma Sonucu;

Araçlar paramparça, birden fazla parçalara bölündü.

Bu çarpışmanın nedeni trafik paydaşları tarafından teknik olarak incelenmeli, 4 kişinin ölümü dikkatsiz sürüş ile geçiştirilemez veya alkollü sürücü ile de geçiştirilemez, bunlar 4 kişinin ölümünü normal kaza gibi kabul etmemiz için yeterli gerekçeler değillerdir, araçların güvenlik donanımlarından üretici standartlarına olup olmadığı? Neden parçalandığı, mevcut ve müzeye kaldırılması gereken mevzuatın çağdaş güvenlik standartları arasındaki farkı belirlemek, bu araçlar kullanılmış durumda ithal edilmiş ise uygunluk belgesi olup olmadığı incelemek gerekir.

Bu çarpışmalar gelecek muhtemel felaketin habercisidir, bu yolda onlarca insani kaybedebileceğiz yoldan ve araçlardan kaynaklanan riskler vardır. Çok fazla can kaybına neden olabilecek potansiyel çarpışma riskleri için tedbir alınmalı en önemli tedbirler;

1. Müzelik, emsali olmayan yasal mevzuat çağdaş hale getirilmeli.

2. Kullanılmış araç ithalinde "uygunluk belgesi" aranmalı, uygunluk belgesi AB regülasyonların da ve asgari TSE normunda olmalıdırlar.

3. Araçlar sınıflandırılmalı ve çağdaş regülasyonlara uygunluğu belgelenmeli, sahip olduğu/ olması gereken güvenlik sistemleri yasal hale getirilmeli, periyodik muayenelerde aranmalı.

4. Üst yapılı araçların TSE ve en normunda imal edildikleri belgelenmeli, sağ tarafta yolcu kapısı olan otobüsler trafiğe çıkmamalı.

5. Üst yapılı, ticari araçlar ile otobüsler 6 ayda bir yol güvenliği için denetime girmeli, okul otobüsleri asgari standartları belirlenmeli, ticari araçlarda takometre şartı olmalı.

6. Mevcut Yasa ve tüzük adi "motorlu araçlar…" değişmesi gerekir. Trafik de motorsuz araçlar da var (örneğin bisiklet, yaya, römork)

7. A. E 663 çağdaş standart hale getirilmeli, yasal mevzuatlarda yük ve ağırlık tanımları aks yükü , araç boyutları, yük sınırları tanımları yapılmalıdır, uzun araçların altına yanlardan çarpmalara karşı ve arkadan araç, yaya ve bisikletli koruyacak pasif tedbirler yasal hale getirilmeli düzenlemeler yapılmalıdır.

8. Alkollü halde araç kullanımını artık ortadan kaldıracak tedbirler alınmalı teknolojiden istifade edilmeli, anlamsız yanlış tanımları düzeltmelidir.

9. Polis Genel Müdürlüğü ne kadar denetlerse denetlesin, yeterli yasal mevzuat olmadan bu denetimlerle çarpışmalar önlenemez.”