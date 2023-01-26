Bakanlar Kurulu, Neslihan Evlice’nin çocuklarının durumunu göz önünde bulundurarak aile birliğinin bozulmaması ve geçimini sağlamak için çalışmasına olanak sağlamak amacıyla giriş yasağının kaldırılmasına emir verdi.

Bu arada İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Neslihan Evlice en kısa sürede evlatlarına kavuşturulacaktır” demişti.

Öte yandan KKTC vatandaşı biriyle evli olan ancak vatandaş olamayan Neslihan Evliceli, eşinin 2012’de yurt dışına gitmesiyle 2 çocuğuyla ülkede kalmıştı. Çalışmaya gittiği evde, yaşanan bir adli olaya şahit olan, 42 yaşındaki Neslihan Evlice’nin polise ifade verdiği sırada, 8 yıldır çalışma izni olmadığı tespit edilip yaşananların ardından ise ülkeden tek başına deport edilmişti.