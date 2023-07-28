BBC'nin haberine göre, Netflix, makine öğrenmede ve yapay zeka alanlarında deneyimli ürün sorumlusu pozisyonunda iş ilanı açtı.

İş tanımları arasında, Netflix kullanıcılarının dizi veya film seçmesine yardımcı olan algoritmayı geliştirebilmek için "kullanıcı dönütlerini toplama ve kavrama" görevi yer aldı.

İlanda, ilgili pozisyonda maaşın yılda 900 bin dolara ulaşabileceği bilgisi yer aldı.

İşe alınacak yapay zeka uzmanının Netflix dizi ve filmlerinin üretim sürecinde çalışıp çalışmayacağı belirtilmedi.

Hollywood'da grev yapan oyuncu ve yazarlar ilana tepki gösterdi

İş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle greve giden Hollywood'daki oyuncu ve senaristler, Netflix'in yapay zeka uzmanına vermeyi planladığı maaşa tepki gösterdi.

The Intercept haber sitesine konuşan ünlü oyuncu ve komedyen Rob Delaney, ilana ilişkin "Yılda 900 bin dolarla 35 oyuncunun ve ailelerinin SAG-AFTRA sağlık sigortası karşılanabilirken, o miktarı dinsiz yapay zeka ordusu askerlerine vermeleri korkunç." dedi.

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle başlattıkları ve Amerikan Senaristler Birliğinin de (WGA) dahil olduğu ortak grev, Amazon, MAX ve Netflix gibi küresel internet televizyon ağlarının stüdyoları ve ofislerinin önünde devam ediyor.

Grevin, 1960'tan bu yana ilk kez Hollywood'un sektör çapında "kapanmasına", dizi ve film gösterimlerinin gecikmesine ve yapımcı şirketler için maddi zarara yol açacağı düşünülüyor.

Hollywood'da senaristler ve oyuncuların grevleri

SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak mesajda, AMPTP ile sanatçıların, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu.

İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gidilmişti.

WGA da yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.