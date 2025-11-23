Kybele Inner Wheel Kulübü tarafından organize edilen bu anlamlı etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Nilden Bektaş Erhürman, herkese sevgi ve saygılarını sundu. Bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür eden Nilden Bektaş Erhürman, çocukların çok kıymetli olduğunu belirterek, onların yararına yapılan her çalışmanın 'geleceğimize yatırım yapmak' anlamı taşıdığını vurguladı.

Nilden Bektaş Erhürman, "Hep birlikte iyi bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz. Eğitimlerinin yanı sıra çocuklarımızın duyarlı bireyler olarak yetişmesi arzusundayız ve bu kapsamda çevrelerine kayıtsız olmamaları için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu noktada bunun en güzel aracı; sanat ve spordur. Bu kapsamda düzenlenen bu anlamlı etkinliğe desteklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Sanat ve sporla yetişen çocukların dünyaya başka gözle bakmayı öğrendiklerini vurgulayan Nilden Bektaş Erhürman, doğayla temas eden çocukların, çevresinde olup bitene karşı duyarlı olmayı, sporla yetişen çocuklar disiplinli olmayı, sanatla yetişen çocukların hayal güçlerini geliştirmeyi öğrendiklerini ifade ederek, bu nedenle, sanat ve sporun onlar için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Nilden Bektaş Erhürman, "Bir çevre mühendisi olarak, her projeyi çevreyle ilişkilendiriyorum. Bu nedenle çocuklar, doğal bir çevrede spor yapmalı, doğayla temas etmelidir. Bu çerçevede temiz bir çevreye ve sağlıklı kentlere ihtiyacımız vardır. Çevreyi koruyup, geliştirirsek bu bilinçle yetişen çocuklarımız da bu tutumu misyon edineceklerdir" dedi.

Konuşmasının sonunda Nilden Bektaş Erhürman, bu anlamlı etkinliğin önemli bir parçası olan ve kadının emeklerini, gücünü yansıtan takı defilesine katkı koyan ve emeği geçen herkesi tebrik etti.