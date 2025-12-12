Etkinlik, Girne Acapulco Resort Hotel’de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman konuşmasına, katılımcıları selamlayarak ve yurtdışından davet edilen girişimci kadınlara ‘hoşgeldiniz’ diyerek başladı.

Anlamlı bir etkinlik düzenlediği ve kadınları bir araya getirdiği için GİKAD’a teşekkür eden Nilden Bektaş Erhürman, çok önemli etkinliklere imza atan dernek yönetimini tebrik etti.

Nilden Bektaş Erhürman, kadınların çalışkan ve dayanıklı olduklarını, dayanıklı olmalarının birlikte hareket etmelerinden kaynaklandığını söyledi, kadınların bir arada olmalarını önemsediğini kaydetti.

Ülkede birçok sorun bulunduğunu ve iş dünyasındaki kadınların bu durumdan olumsuz etikilendiğini dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, kadınların her sorunun üstesinden gelebileceğini vurguladı.

Ülkede kadın örgütlerinin sayısının fazla olmasının olumlu olduğuna ve her gün kadın örgütleriyle tanıştığına işaret eden Nilden Bektaş Erhrüman, bu örgütlerin temel hedefinin, kadının toplumundaki yerini sağlamlaştırmak olduğuna dikkat çekti.

İş kadınlarının önünün açılması ve kadınların iş hayatına atılması için devletin çalışmalar yapması gerektiğini anlatan Nilden Bektaş Erhürman, devletin kadını iş hayatına katmasıyla kadınların ve devletin güçleneceğini, aynı zamanda refah seviyesinin artacağını ve toplumsal adalete olumlu etki yapacağını kaydetti.

Yeni dönemde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Nilden Bektaş Erhürman, doğru hedeflere odaklanmak ve kaynakları doğru projelere harcamak istediklerini dile getirdi.

Kadının görünürlüğünün artması ve toplumda hak ettiği yere ulaşmasının projeleri ve hedefleri arasında olduğunu belirten Nilden Bektaş Erhürman, kadın örgütleriyle işbirliklerine açık olduğunu vurguladı.

Panelde çıkacak sonuçların çok kıymetli olduğunu belirten Nilden Bektaş Erhürman, iş yaşamında da etkilerinin görüleceğini aktardı.

Paneli düzenleyenlere ve emeği geçenlere teşekkür eden Nilden Bektaş Erhürman, “İyi ki varlar çalışıyorlar ve üretiyorlar” diye konuştu.