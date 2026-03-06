Little Astronauts Preschool öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında öğretmenleriyle birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret ederek belediyede çalışan kadınlara çiçek dağıttı. Miniklerin bu anlamlı sürprizi belediye çalışanlarının yüzünde gülümseme oluşturdu.

Okul Müdürü Gamze Kaya, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren sevgi, saygı ve toplumsal farkındalık değerleriyle büyümesini önemsiyoruz. Kadınlar Günü’nde kadınlara küçük bir teşekkür sunmak istedik” dedi.