Nilden Bektaş Erhürman’a, ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt eşlik etti.

Nilden Bektaş Erhürman ziyaretinde çocuklarla sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ziyarette, Lefkoşa Sosyal Hizmetler Kaza Sorumlusu Yeşim Gürçınar ve Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri Yuva Sorumlusu Osman Karamanlı Nilden Bektaş Erhürman’a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, yeni yıl öncesi Tangül Ünal Çağıner Vakfı “Sevgi Evleri”ni ziyaret etti.

