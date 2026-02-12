Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde Gönyeli Çemberi yakınlarında bulunan bir otobüs durağı önünde park halinde ve çalışır durumdaki bir minibüste yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, yangının aracın arka far elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirlendi. Yangın sonucu minibüsün sağ arka farları, sağ iç döşemesi ile arka koltuğu yanarak zarar gördü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.