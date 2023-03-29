Burç Yorumları Nisan Ayı; İlişki, Sağlık, Aşk, Para, İş, Eğitim durumunuz ile ilgili Nisan ayı burç yorumları; koç burcu, boğa burcu, ikizler burcu, yengeç burcu, aslan burcu, başak burcu, terazi burcu, akrep burcu, yay burcu, oğlak burcu, kova burcu ve balık burcu 2023 Nisan Ayı Burç yorumları...

Koç Burcu - Nisan 2023 Aylık Burç Yorumları

Bu ay hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. 20 Nisan'da burcunuzda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Yenilenmeler söz konusu. Şartlarınızı değiştirecek cesareti size verecektir.

Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla yaşantınızda değişen koşulları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir. 20 Nisan'dan sonra Merkür geri hareketini yapıyor. Risk içeren yeni atılımlar için Merkür'ün ileri hareketini beklemelisiniz. Nisanda çalıştığınız alanlarda, dikkat çekici kişiler aklınızı çelebilir. Yine bu dönemde, sıra dışı ortamlarda aniden ortaya çıkacak olan aşk ilişkileri, sizi zor durumda bırakacak şekilde mantık ve duygu karmaşası yaratabilir.

20 Nisan'da Güneş tutulmasıyla ve Merkür retrosuyla ilişkinizde şimdiye kadar olmadığınız kadar çarpıcı duygular yaşayacaksınız. Kafanız karışacak. Bu günlerde dostluklarınız derinleşecek. Bu ay Mars, Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Baş bölgeniz hassaslaşabilir. Özellikle, boyun kaslarınıza dikkat etmelisiniz. Sizi koşullandıran bazı takıntılarınızdan kurtulmalı ve meditasyon çalışmalarına ağırlık vermelisiniz.

Boğa Burcu - Nisan 2023 Aylık Burç Yorumları

Nisanda genel olarak, kişiselliğinize yönelik bilinçaltı düşünceleriniz ön planda olacak. İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. İç dünyanız çok yoğun olmasına rağmen çevrenize hissettirmek istemiyorsunuz. Duygularınızı bastırmak sizi depresif yapacaktır.

20 Nisan'da Güneş tutulması sizi değişime zorluyor. 25 Nisan'da sorumluluklarınızdan kaçmak yerine, işinize sıkı bir şekilde sarılmalısınız. Sizinle çalışan kişilerin ruhsal durumlarını çok iyi gözlemleyeceksiniz. Sessizliği tercih ederken, etrafınızdaki kişilerin hakkınızdaki düşüncelerini araştıracaksınız. 20 Nisan'da Koç burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Arkadaş çevrenizi gözden geçirmenizde fayda var. Güç ve aşk unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz.

Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Önemli olan, isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanızdır. Güzelliğiniz ve fizikselliğiniz çok önemli. Güzellik uzmanlarında zaman geçirebilirsiniz. Ayaklarınız sizin en değerli organlarınız, unutmayın ve gün içinde onlara hor davranmayın. 20 Nisan'da Güneş tutulması ruhunuzda fırtınalar estirecek. Katılacağınız davetlerde farklı kişilerle konuşmak, motivasyon açısından sizi olumlu etkileyecektir. Ortak hobiler geliştirerek, ufkunuzu genişleteceksiniz.

İkizler Burcu - Nisan 2023 Aylık Burç Yorumları

Nisanda enerjiniz yüksek seyrediyor. 20 Nisan'da Güneş tutulması çevresel ilişkilerinizde etkin olacak. Yapıcı, güçlü fakat denetleyici olacaksınız. Bu dönem, düşünceler arasında kuşak farklılığı yüzünden çatışmalar çıkabilir. Yapacağınız çalışmaların sınırlarını siz belirleyecek, çaba göstereceksiniz.

İçinde bulunduğunuz ve ilgilenmek zorunda olduğunuz her bir konuyu, kendi özel şartlarınıza göre değerlendirerek bir zemine oturtacaksınız. Politik davranmalı ve karşıt düşünceler konusunda taktikler geliştirmelisiniz. İçinize doğan her şeyin, garip bir şekilde ayağınıza geleceğini bilmelisiniz. Kendinize şans vermek konusunda biraz cömert davranmalısınız. Kariyerinizle birlikte paylaşacağınız bir aşk sizi mutlu edecek. Başladığınız işte, bir anda dikkat çekici hale gelmeniz; yeni iş çevrenizde sizi mutlu edecek bir aşk buluşmasını da tetikleyecek...

Bildiğiniz tüm duyguları bir kenara iterek, yepyeni bir aşk keşfinde olacaksınız. Bu kişi aynı zamanda kariyer güçleri önemli kişiler olacaktır. 6 Nisan'da Dolunay, Terazi burcunda ve 20 Nisan'da Yeni Ay'la birlikte Güneş tutulması gerçekleşecek. Ayaklarınıza özen göstermelisiniz. Düzenli egzersizleri aksatmayın. Sağlık evinizde sert açılar var. Sizi öz benliğinizle baş başa bırakacak, terapi niteliğinde seminerlerle rahatlayabileceğiniz ortamlar yaratmak için uygun bir dönem.

Yengeç Burcu - Nisan 2023 Aylık Burç Yorumları

Nisanda Güneş tutulması kariyer evinizde gerçekleşiyor. Kişiselliğiniz güçlenirken, liderlik özellikleriniz ön plana çıkıyor. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalısınız. Köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız.

Bu ay değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Nisanda güven duygusunun önemli olduğunu somut bir şekilde görmek isteyeceksiniz. Çevrenizde meydana gelen olayları tamamen kendi doğrularınızla şekillendirip, değerlendireceksiniz. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler vermeyin. Sizi bekleyen denge savaşları gündeme gelecek. Aşk ve işin bir arada olacağı bazı çelişkilerin sizi yıpratmasına izin vermemelisiniz.

6 Nisan'da bir Dolunay gerçekleşiyor. Bu ay 20 Nisan'da Koç burcunda Güneş tutulması oluyor. Merkür geri gitmeye başlıyor. Kozmik etkiler, ilişkilerinizde aksayan durumları düzeltmeniz için size fırsatlar sunacaktır. Bu nedenle özel durumlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz sizi yeni yaşantınıza hazırlayacaktır.

Aslan Burcu - Nisan 2023 Aylık Burç Yorumları

20 Nisan'da güneş tutulması gerçekleşiyor. Evrende hiçbir şey boş değildir. Her hareketin bizim üstümüzde ince bir dokunuşu vardır. Biz, yıldızların dilini okumaya başladıkça çözümler kendiliğinden oluşacaktır. Bu yüzden, kişisel isteklerinizde doğru ve arzulu yaklaşımlar içinde olacaksınız. Derin duygular içindesiniz.

Her şeyin araştırmasını tam olarak yapacaksınız. Yeni ve eğlenceli bir dostluğun temelini atabilirsiniz. Sıra dışı değişimlere hazır olun. Parlak zekanız ve güçlü algılamanız heyecanlarınıza önderlik edecektir. Hızlı hareket ederken, yerinde duramayan bir imaj sergileyeceksiniz. Ani olaylar karşısında tepkilerinizin olumlu olması yanlış ilişkileri de başlatabilir. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.

Tutkular, duygular ve ilginç fanteziler ortaya çıkacak... Satürn, yapacağınız tüm işlerde sağlam bir şekilde ilerlemenizi sağlayacak. Sağlığınızın mükemmel görülmesine rağmen 20 Nisan'da Güneş tutulması Koç burcunda doğuyor. Merkür, Boğa burcunda geri gidiyor. Güneş size çekicilik ve enerji verirken, sinirli ve asabi olmanıza da neden oluyor. Dişler, dizler, kemikler bu ay dikkat edilmesi gereken organlarınız. Ayrıca cildinize özen göstermeli ve ayak bileklerinizi korumalısınız.

Başak Burcu - Nisan 2023 Aylık Burç Yorumları

20 Nisan'da karşıt finans evinizde Güneş tutulması gerçekleşiyor. Kısa yollar ve kazançlar sizi mutlu edecek. Akıcı konuşmalarınızla, karşınızdakilere savunma olanağı vermeden etki altına alıyorsunuz. Zihinsel faaliyetlerinizi güçlü bir şekilde dışa yansıtacaksınız. Karşınızdaki kişiler, bu kadar yoğun bir projeyi nasıl yapılandırarak ortaya çıkardığınıza şaşırabilirler.

Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. İş yatırımları konusunda hızlı hareket edeceğiniz bir ay olacak. Çevrenizdeki şartları değiştirerek, kendi bildiğiniz yolda ilerliyorsunuz. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için doğru bir zaman dilimi içinde olduğunuzu biliyorsunuz. 20 Nisan'da Güneş tutulması sekizinci evinizde gerçekleşiyor. Aşk ortağınızla iş yapıyorsanız ve hoşnut değilseniz işte tam kurtulmanın sırası.

Duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça söylemekte fayda var. Karşınızdaki kişileri incitmekten çekindiğiniz için fikirlerinizi açıklamakta zorlanabilirsiniz. 6 Nisan'da Dolunay, Terazi burcunda gerçekleşiyor. 20 Nisan'da Güneş tutulması Koç burcunda gerçekleşirken Merkür geri hareketine başlıyor. Uranüs, sağlık evinizde ilerliyor. Fazla enerjinin size zarar verebileceğinizi düşünerek dikkatli olmalısınız. Hızlı hareket etmeniz yüzünden küçük kazalara meyillisiniz. Sindirim sisteminize dikkat etmelisiniz.

Terazi Burcu - Nisan 2023 Aylık Burç Yorumları

20 Nisan'da Güneş tutulması karşıt evinizde gerçekleşiyor. Bildiğiniz konuları ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmeye çalışacak, yolunuzdan dönmek istemeyeceksiniz. Kozmik etkiler, ay boyunca size gereken disiplini vererek, zorlu anlarda aşmanız gereken sabrı göstermenizi sağlayacak. İşinizle ilgili kendinizi yetiştirmeniz gereken konularda kurs ve seminer gibi aktivitelere katılacaksınız.

Satürn sayesinde dost zannettiğiniz kişilerin gerçek yüzünü göreceksiniz. Aynı düşünceye sahip olmadığınız grupların size cephe aldığını göreceksiniz. 20 Nisan'da kişilik ve fiziksel evinizde Güneş tutulması gerçekleşiyor. Çevrenizde oldukça cazibeli bir hava estireceksiniz. Akıcı konuşmalarınızla, bulunacağınız ortamlarda sözcülük yapabilir ve hakkınızı aramanız gereken konularda ağırlığınızı koyabilirsiniz. Çalışkanlığınızı ve aktivitelerinizi çevreniz gönülden destekliyor. Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda oldukça hassas davranacaksınız. Sağlık konusunda güzel bir ay. 6 Nisan'da Dolunay, Terazi burcunda gerçekleşiyor.

20 Nisan'da Güneş tutulması Koç burcunda gerçekleşirken; Merkür, Boğa burcunda retroya başlıyor. Duygusal konularda hırçın yönleriniz sizi gergin yapabilir. Her şeye rağmen güzel bir ay. Boğaz bölgenizi korumalısınız. Cildinize özen göstermeli, yağlı yemeklerden uzak kalmalı ve temiz havada yürüyüşler yaparak, formunuzu korumalısınız.

Akrep Burcu - Nisan 2023 Aylık Burç Yorumları

20 Nisan'da Koç burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. Yaşamda talebinizin çok fazla olduğu bir dönemdesiniz. İsteklerinizdeki artış, motivasyon gücünüzü etkilerken, duygusal ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olabilir. Kısa vade çözümlerle durumu yatıştırmalısınız. İş arayan arkadaşlarınıza gerekli müdahaleleri yapacak, görev alanlarınızı farklı alanlara kaydıracaksınız.

20 Nisan'da Güneş tutulması Koç burcunda. Gözünüz kara. Çevrenizi genişletecek yeni tanışmalar partnerinizle birlikte size yeni ufuklar açacak. Kendiniz için veya yakın çevrenizde, resmi kimlik kazanan ciddi birliktelikler olabilir. Dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler içinde yapıcı çalışmalar sergileyeceksiniz. Etkileyici konuşmalarınızla bulunduğunuz gruplarda ikna edici özellikleriniz ön plana çıkacak.

Duygusal yönlerinizi çekici bir şekilde karşı tarafa yansıtabileceksiniz. 6 Nisan'da Dolunay, Terazi burcunda doğuyor. 20 Nisan'da Güneş tutulması Koç burcunda gerçekleşiyor. Aynı zamanda Merkür, Boğa'da retro yapıyor. Duygusal takıntılardan uzak kalmanız gereken bir aydasınız. Eskiye olan özleminiz artıyor. El becerileriyle uğraşmak sizi stresli iş ortamlarından uzaklaştıracaktır. Sağlığınıza özen göstermek zorundasınız. Rutin kontrollerinizi yaptırmalı, spora daha fazla zaman ayırmalısınız. Çarpıntılar ve kansızlıkla ilgili sorunlar gündeme gelebilir.

Yay Burcu - Nisan 2023 Aylık Burç Yorumları

20 Nisan'da Güneş tutulmasından olumlu etkiler alıyorsunuz. Hareketli ve yerinde duramayan kişiliğiniz, işinizle ilgili baş eğmek zorunda kaldığınız konularda sizi gergin yapacak. Birçok işi bir arada yapmaya kalkışmamalı ve çevrenize de sorumluluk yüklemeyi öğrenmelisiniz. Yapacağınız her türlü çalışmanın karşılığını almak istiyor ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz.

20 Nisan'da Güneş tutulması, yeniliklerle karşınıza çıkıyor. Ailenizle birlikte ortak görüşlere sahip olmanıza rağmen, aranızda güç birliğini kurmak adına bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Ortak enerjilerin varlığını yok saymamalı ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda olmak yerine birlikte hareket etmeyi yeğlemelisiniz. Aşk hayatınızla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak. Karşılaşacağınız güçlü ve kariyerli bir kişi ile iş yaşantınızla birlikte, aşk yaşantınızı da paylaşabilirsiniz. Uyumlu ve yapıcı düşünceler içinde olacaksınız. Kendinize her zamankinden daha fazla güveneceksiniz. Bu dönemde karşı cins üzerinde çekiciliğinizi kullanacaksınız. 6 Nisan'da Dolunay, Terazi burcunda gerçekleşiyor.

20 Nisan'da Güneş tutulması Koç burcunda ve aynı zamanda sağlık evinizde Merkür, geri gitmeye başlıyor. Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri ve stresleri de kaldırıp bir kenara koymalısınız. Yarım kalan fiziksel tedavileriniz varsa, onları ihmal etmeyerek tamamlayın. Bu dönemde tıbbi kontrollerinizi eksiksiz bir şekilde yaptırmalısınız.

Oğlak Burcu - Nisan 2023 Aylık Burç Yorumları

20 Nisan'da Güneş tutulması aile ve yuva evinizde gerçekleşiyor. Tüm enerjinizi çevresel ve mesleki konularla ilgili olaylara ayıracağınız için özel yaşamınızı dengelemekte zorlanabilirsiniz. Özellikle iletişim konusunda yapmanız gereken birçok zincirleme iş olacak. Yakın akrabalar, kuzenler ve kardeşlerle bir araya gelirken, ilişkilerinizi denetlemek zorundasınız.

Baskıcı tavırlarınızın onları üzmesine rağmen, hiç kimseye taviz vermek istemeyeceksiniz. Kardeşler ve yakın akrabalarınızla geçmişten kaynaklanan eski sorunların yeniden gündem kazanmasıyla, ilişkilerinize daha akılcı ve mantıklı bir şekilde bakacak, olumlu veya olumsuz sonuca gideceksiniz. Bir müdahalenin kaçınılmaz olduğu sorunlarınızın, kangren hale gelmiş bölümlerini çıkarıp atabilirsiniz. 20 Nisan'da Güneş tutulması sosyal evinizde gerçekleşiyor. Bu dönemde uzun süredir ihtiyacınız olan aşk size sunulacaktır.

Aşk yaşıyorsanız, romantizm dolu günler sizi bekliyor. Tutkular, duygular ve ilginç fanteziler ortaya çıkacak. Karşı cins üzerinde çekiciliğinizi ve duygusal potansiyelinizi, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Öfkenize hakim olduğunuz sürece, sağlığınız bir sorun yaratmayacak. Kendinizi rahatlatacak ruhsal deneyimler, meditasyon ve manevi konularla ilgilenebilir, hobilerinize vakit ayırabilir, sakin ortamları tercih edebilirsiniz. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalısınız. Uranüs'ün Merkür'ü desteklemesiyle değişen şartlar, size yanlış kararlar aldırabilir. Dikkatli olun; küçük nedenleri gözünüzde büyütebilirsiniz.

Kova Burcu - Nisan 2023 Aylık Burç Yorumları

20 Nisan'da iletişim evinizde Güneş tutulması gerçekleşiyor. Girdiğiniz topluluklarda düşünce birliği içinde olacağınız akıllı kişilerin etkisinde kalmak sizi olumsuz yapılandırabilir. Sosyal yaşantınız ve iş hayatınız olumlu bir havada sürecek; fakat bir o kadar da yüksek tansiyonlu olacak. Hissettiğiniz şeyleri yaşamak istediğiniz için hiçbir konuda karşıt düşünce içinde olanlara taviz vermek istemeyeceksiniz.

Sıra dışı bir kişilik çiziyorsunuz. Kararlı ve amaçlarınıza uygun hareket ederken, sizi sevgiyle kabul edenler gibi öfke duyanlar da olacaktır. 20 Nisan'da Güneş tutulması gerçekleşiyor. Popüler çevrelerde dolaşmaktan hoşlanacak ve renkli yaşamaya devam edeceksiniz. Cesaret ve atılganlık isteyen tüm işlerde başarılı olacaksınız. Yaşantınızdaki koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve içsel duygularınızın tezat oluşturduğunu göreceksiniz. Arkadaşlarınızla güç birliği içinde olmanıza rağmen, çıkacak tartışmaların, rutin yaşamınızı olumsuz etkilemesini istemiyorsanız, duygularınızda otokontrolü elden bırakmamalısınız.

Bu ay Mars, Yengeç burcunda; Plüton, Kova burcunda ilerliyor. Sağlığınız sorun yaratmasa da ayaklar, bacaklar ve kalça hassas olabilir. Sosyal aktivitelerde ön plana çıkacak ve zorlayacak hareketlerden kaçınmalı, ağır spor yapmamalısınız. 20 Nisan'da Güneş tutulması Koç burcunda gerçekleşiyor, Merkür geri gidiyor. Gireceğiniz ortamlarda tartışmalardan sakınmalısınız. Spor aktiviteleri, bedensel hareketler ve yürüyüşlerin size faydası olacaktır.

Balık Burcu - Nisan 2023 Aylık Burç Yorumları

20 Nisan'da Güneş tutulması evinizde gerçekleşiyor. Bazı dostlarınızın desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Finans evinizdeki Güneş'in size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız.

Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir. Para kaynaklarına kolay bir şekilde ulaşacak, hatta eşinizin ve ortağınızın maddi imkanlarından faydalanacaksınız. İçsel sezgileriniz sayesinde bazı engelleri çok kolay aşacaksınız. 20 Nisan'da Güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu durum duygusal yönlerinizi daha da arttırırken, sizi şüpheci ve temkinli yapıyor. Kendinizi esir ettiğiniz kaoslardan kurtulmanın bir yolunu bulmalısınız. Düşünceleriniz o kadar derin ki sizi anlamak için karşı tarafın üstün bir çaba sarf etmesi gerekiyor.

Fazla alıngan olduğunuz bir ay yaşayacaksınız. Romantik olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek. Hayal kırıklığı size göre değil; fakat çevrenizdeki kişilerin üzerinizdeki baskısı sizi üzebilir. Kıskançlıktan uzak kalmalısınız. Takıntılarınızla yaşamaktan vazgeçin. Sağlık gezegeniniz 22 Nisan'a kadar sizi güçlü fakat yorgun yapabilir. 23 Nisan'dan sonra Boğa burcunda ilerlemeye başlıyor. Plüton etkileşimi sayesinde değişim rüzgarları sizden yana olacak. Aktif bir şekilde sosyal çevrelerde bulunmak sizi bu ay yoracak. 6 Nisan'da Dolunay, Terazi burcunda doğuyor. 20 Nisan'da Güneş tutulması Koç burcunda gerçekleşiyor. Aynı zamanda Merkür geri gidiyor. Bu, sizin daha sağlıklı kararlar vermenizi de sağlayacak.