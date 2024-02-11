Nişantaşı'nda "Eski Sevgili Pazarı" kuruldu. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi kurulan pazarda eski sevgiliye ait eşyalar satışa çıktı."Eski sevgilinden kalanları sat, yeni sevgiline hediye al" konseptiyle kurulan tezgahlarda; birçok kişi kıyafet, kitap, çanta, cüzdan, saat, tarak, kahve fincanı gibi farklı ürünleri sergileyerek satışa sundu.

Satılan ürünlerin üzerine ise mizah amaçlı küçük notlar iliştirildi. O notlar arasında kırmızı bir kazağın üzerine yazılan "Sana kırmızı hiç yakışmıyor", bir kol saatinin üzerine yazılan "Zamansız gitti, pilimiz bitti", bir pantolon üzerine yazılan "Derdinden, kederinden yırttığım pantolon" gibi notlar da dikkat çekti.