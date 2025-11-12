Haber: Pelin Yükselay

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, 2025 yılının üretici açısından son derece zor geçtiğini belirterek, son 20 yılın en büyük kuraklığının yaşandığını ifade etti.

Nizam, adanın yüzde 85-90’ının kuraklıktan etkilendiğini vurgulayarak, “Bu durum üreticinin bir sonraki üretim sezonuna hazırlanmasını son derece zorlaştırdı. Üretici, büyük bir çaba ve mücadeleyle ayakta kalmaya çalıştı” dedi.

2026 yılının daha verimli geçmesi yönünde temennide bulunan Nizam, “Umarız 2026 yılı üretici için kötü değil, bereketli bir yıl olur” ifadelerini kullandı.

“Topraklar ekim için hazır değil, yağmur olmazsa yeni sezon gecikecek”

Gündem Kıbrıs Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, yağışlardaki düzensizlik nedeniyle yeni ekim sezonunun tehlikeye girdiğini söyledi.

Nizam, 2025 yılı boyunca yağışlarda uzun aralıklar yaşandığını belirterek, bu durumun tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Nizam, “Yağışlarımızda büyük aralar olduğundan dolayı topraklarımız şu an ekime hazır değil. Eğer bu ay içerisinde yeterli yağmur almazsak, önümüzdeki sezona daha geç başlamak zorunda kalacağız” dedi.

Üreticinin umutla yağmur beklediğini ifade eden Nizam, ekim sezonunun zamanında başlayabilmesi için iklim koşullarının normale dönmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Nizam: Üretici tazmin oldu ama tatmin olamadı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, üreticinin kuraklıktan dolayı aldığı tazminatın da yeterli olmadığını belirtti. Nizam, 2025 yılında yaşanan ağır kuraklığın üreticiyi büyük bir ekonomik darboğaza sürüklediğini söyledi.

Nizam, “Üretici kuraklıktan tazmin oldu, ilk taksiti aldık. Diğer taksiti de en erken zamanda almayı umuyoruz” diyerek, yasa ve tüzük gereği üreticinin hakkı olan tazminatların ödenmeye başladığını ifade etti.

Ancak alınan tazminatın üreticiyi rahatlatmadığını dile getiren Nizam, “Üretici tazmin oldu ama tatmin olamadı. Rekolte çok düşük, girdi maliyetleri ise dolar bazlı olarak çok yükseldi. Türk Lirası’nın değer kaybı üreticiyi bir sonraki sezona hazırlanmakta ciddi şekilde zorluyor” dedi.

“Kuraklıkla mücadelede bulut aşılama gündemde…”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Türkiye’den gelen suyun üreticiye ulaşmadığını ve kuraklıkla mücadele için yeni projeler geliştirdiklerini açıkladı.

Nizam, “Türkiye’den gelen su şu an tüm mevcut konuma yetişmiş durumda değil. Üretici bu sudan faydalanamıyor. Suyun büyük bir kısmı evlere harcanıyor, küçük bir kısmı ise Güzelyurt’ta narenciye bahçelerine veriliyor. Barajdaki su seviyesi de giderek düşüyor” dedi.

Sorunun çözümü için ikinci bir su hattının çekilmesi gerektiğini vurgulayan Nizam, “Eğer ikinci hat çekilirse Mesarya Ovası da bu sudan faydalanabilir” ifadelerini kullandı.

Kuraklığa karşı alternatif çözümler üzerinde çalıştıklarını da açıklayan Nizam, “Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi biz de bulut aşılama sistemi üzerinde yoğunlaşıyoruz ki kuraklığı bir nebze durduralım. Kuraklık nedeniyle düşen üretim yüzünden dışa bağımlılığımız arttı, bu da maliyetleri yükseltiyor ve ülke ekonomisini sarsıyor” dedi.

Nizam, “Üreticiye 1 milyar TL’lik tazminat ödendi. Ancak bulut aşılama projesi hayata geçerse, 10 milyon TL’lik bir yatırımla üreticinin ürününü tazmine gerek kalmadan yetiştirme şansı olacak” ifadelerini kullandı.

Nizam: Bulut Aşılama Projesi 2026 yılına yetişecek

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen bulut aşılama projesinin 2026 yılına kadar hayata geçirileceğini açıkladı.

Nizam, projenin başarıyla uygulanabilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, “Bazı önlemler alınmalı, halkın da bilgilendirilmesi gerekir. Olası olumsuzluklar karşısında halk zarar görmemeli” diye konuştu.

Bulut aşılama yönteminin Türkiye’de henüz uygulanmadığını ancak birçok ülkede başarıyla sürdürüldüğünü vurgulayan Nizam, “Türkiye’de uygulanmıyor ama diğer ülkelerde, bilhassa Arap ülkelerinde bu sistem kullanılıyor. Biz de bu konuda gelişmiş modeller üzerinde araştırma yapıyoruz. Umuyoruz ki yeni sezona kadar projeyi tamamlayıp uygulamaya koyacağız” ifadelerini kullandı. Son olarak Nizam, Türkiye ile yürütülen istişarelerin ardından hazırlanan önerilerin yetkililere iletileceğini söyledi.