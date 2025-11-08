Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Norveç'in Güney Kıbrıs’a yönelik askerî ve çift kullanımlı ürün ihracatına 65 yıl sonra yeniden izin verme kararını memnuniyetle karşıladı.

Hristodulidis, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kararın ikili ilişkilerin güçlenmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Hristodulidis paylaşımında, "Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin bugün ilettiği, Kıbrıs'a askeri amaçlı savunma ve çift kullanımlı ürünlerin ihracatı için başvuruları açma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Kıbrıs ve Norveç arasındaki ikili savunma iş birliğimizi güçlendirmede önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

CNA’da yer alan habere göre, 65 yıldır yürürlükte olan ambargonun kaldırıldığı haberi, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide tarafından Hristodulidis ile yapılan telefon görüşmesinde bizzat iletildi.

Bu gelişmenin, iki ülke arasındaki iş birliğini sadece savunma alanında değil, daha geniş bir yelpazede güçlendirmesi bekleniyor. Özellikle enerji, çevre ve Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması gibi konularda ortak çabaların artacağı öngörülüyor.