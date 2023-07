Satışta olan 27 projede yaklaşık 4500 konutun acentelere arz edilmesi ada genelinde ilklerin yaşanmasına da öncülük ederken geceye katılan misafirlere yeni projelerle ilgili tanıtım broşürleri verildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Noyanlar Şirketler Grubu Satış Müdürü Özder Özbulut bu yıl inşaat sektöründe 50’nci yılını dolduran köklü ve güvenilir bir şirket olmanın gururunu yaşarken yıllarca acentelerle süre gelen iş birliğinin de bir aile ortamında devam etmesinin başarıya giden yolda önemli bir adım olduğunu belirterek gelen misafirlere teşekkür etti. Ardından Satış Müdür Yardımcısı Coşkun Tunçkaya projelerin sunumunu yaptı.

Gecede Noyanlar Şirketler Grubu Genel Direktörü Ahmet Noyan da bir konuşma yaparak böylesi gecelerde iş ortakları ile yıllardır iş birliği yaptığı acentelere yeni acentelerin de eklenerek çoğalmasının haklı gururunu ve sevincini yaşadığını, her zaman başarıya giden yolun aile birliği ve seçkin bir ekip ile mümkün olacağını belirterek misafirlere güzel bir gece geçirmeleri dileklerini ifade etti.

Gecede öne çıkan projelerin başında İskele Boğaz bölgesinde denize sadece yürüme mesafesinde olan sofistike konsept “La Palazzo” lüks villa ve apart ev modelleri tüm katılımcıların büyük ilgisini çekti. 4+1 havuzlu tam müstakil, 3+1 ikiz villalar, 3+1 ve 2+1 geniş apart evler ve eşsiz manzaraya sahip 1+1 penthouselar 4 farklı modelle beğeniye sunuldu. Lüks ve kaliteli bir yaşam sunacak olan müthiş sitede geniş havuz ve birçok fasiliteye aynı anda ulaşılabilecek.

Şu an Noyanlar Şirketler Grubu ve ortaklarının satışta olan diğer 27 projesi ise şöyle:

La Palazzo İskele Boğaz, MİRACLE Villa and Residence İskele, SEA BREEZE residence İskele Long Beach, BELLAGİO İskele Long Beach, RİVER SİDE LİFE RESİDENCE İskele Long Beach, PARK RESİDENCE İskele Long Beach, ROYAL SUN ELİTE RESİDENCE İskele Long Beach, AURALUX Yeniboğaziçi, TERRA LIFE İskele, TERRA GARDEN İskele Bahçeler, NEO RESIDENCE Salamis bölgesi, SEALİFE RESİDENCE, ROYAL SUN RESİDENCE, ROYAL LİFE RESİDENCE, ROYAL POİNT APT. (yeni açılacak), LONG BEACH PARK RESİDENCE, SEA PEARL RESİDENCE, ANGEL TOWERS RESİDENCE, CİTY LİFE 2 APT (yeni açılacak), İSKELE YAŞAM APARTMANLARI B7, İSKELE YAŞAM APARTMANLARI B8, SEAVİEW 5 APT., THE BLUE RESİDENCE, FOUR SEASONS LİFE RESİDENCE 1, FOUR SEASONS LİFE RESİDENCE 2, FOUR SEASONS LİFE RESİDENCE 3. ve yakında İskele Boğaz bölgesinde denize sıfır sürpriz ve muhteşem bir proje olan SOLMARİS VİLLALARI acentelerin beğenisine sunuldu.

