Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak Great Sitesi ve civarına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00-13.00 arasında olacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak Great Sitesi ve civarına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00-13.00 arasında olacak.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
Yorumlar