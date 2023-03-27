Kıb-Tek Bölge Amirliği nden yapılan açıklamaya göre kesinti , 09.00-13.00 arasında olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak Great Sitesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

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