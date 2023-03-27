Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak Great Sitesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

Hastanede yaşamını yitirdi! Polisten açıklama... Hastanede yaşamını yitirdi! Polisten açıklama...

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre kesinti, 09.00-13.00 arasında olacak.