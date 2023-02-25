Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

ARIZALI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

25 Şubat 2023 Cumartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişim çalışması nedeniyle, sabah saat 11:40’dan yaklaşık 15:00’e kadar; Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.