Bir çok kesimden eleştiri alan bütslerle ilgili bir açıklama da büstleri yapan heykeltıraş Cafer Potinci'den geldi.

Potinci çok sert bir açıklama yaparak, “Bir işi bilen yapar, Az bilen akıl verir, Bilmeyen eleştirir, Yapamayan çamur atar.” dedi.

İşte Cafer Potinci'nin o açıklamaları;

BEN YAPTIM

İki gündür meclis bahçesine konulan büstler ile ilgili çirkin ve seviyesiz eleştirileri okuyorum. Evet o eleştirdiğiniz büstleri ben yaptım. Siyasetten anlamayanı siyasetçi sanattan anlamayanı sanatçı diye nitelendirirseniz sonucun tabii ki bundan farlı olması beklenemez. Daha büst ile heykelin farkını bile bilmeyen ve Sırf eleştirmek için eleştiren, büstün üzerindeki parlak vernikten ışık yansımasının en kötü olduğu açıyı alarak fotoğraf çekip hiç benzememiş demekle alkış alacağını düşünen, daha düne kadar Cumhurbaşkanımızın ardından olmayacak lafları söyleyip bugün bir numaralı milliyetçi olmuşlar ve Cumhurbaşkanımıza bu yakışmazdı diye eleştiri yapıyorlar. Bir büst yapıldığı yaş dönemini yansıtır. Sizin beyninizdeki görüntü ile aynı olması beklenmez. Bu iki büstün sahiblerine benzemediğini iddia edenler belli ki liderlerimizin bu dönemlerini kaçırmışlar.

Bir söz vardır:

“Bir işi bilen yapar, Az bilen akıl verir, Bilmeyen eleştirir, Yapamayan çamur atar.”

Benim atelyemde sizlere yetecek kadar çamurum var. Daha iyisini ben yaparım diyorsanız gelin heykel çamurunuz benden olsun.

Saygılarımla

Cafer Potinci