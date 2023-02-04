"İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusu ve hava durumu araştırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu beklenen yağışlarla ilgili yaptığı açıklamada "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

Açıklamalardan sonra vatandaşlar evlerinde kalmaya çalışırken planlar da ertelendi. MasterChef'in jürilerinden Mehmet Yalçınkaya yapılan açıklamalara kızdı.

Mehmet Şef "Kar kötü değil hatta ihtiyacımız var tarım için, yapılan şey kar korkusu yaymak. TV kanalları dersen felaket tellalı" dedi ve ekledi:

"Daha kar gelmeden psikolojik etki başladı ve pazartesi, salı ve çarşamba rezervasyon iptalleri geliyor. Kimi arasak önümüzdeki hafta görüşelim diyor" dedi.