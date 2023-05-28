İş yaşamının ve spor camiasının sevilen siması Ödül Demircioğlu, neşeli, enerjik, pozitif, arkadaş canlısı, yardımsever bir insan olarak biliniyor. Demircioğlu’nu tanıyanlar, onun için “dünya iyisi” ifadesini kullanıyor.

Bisiklet ve motosiklet tutkunu Demircioğlu, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu üyesiydi ve federasyona bağlı çocuk fitness eğitmenliği de yapıyordu.

Bisiklet tutkunu Ödül Demircioğlu, 3 Mayıs’ta Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunda bisiklet sürücüsü 21 yaşındaki Göksu Özcezarlı'ya bir aracın çarpıp, onu yaralamasına tepki göstermiş, sosyal medya paylaşımında Özcezarlı’nın fotoğrafını paylaşarak, “Trafikte biz de varız, acil şifalar Göksu Özcezarlı” yazmıştı.

Ne acı ki aynı bölgede bir minibüsün çarpması sonucu Ödül Demircioğlu yaşamını yitirip herkesi yasa boğdu.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Güzelyurt- Bostancı trafik ışıklarında, bu sabah saat 08.00 sıralarında Güzelyurt istikametine doğru bisikletiyle seyreden Ödül Demircioğlu, o esnada Güzelyurt - Bostancı istikametine doğru seyreden minibüsle çarpışmıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Demircioğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaynak: Bağımsız Gazete