Fransa'da çiftçilerin tarım sektöründe daha iyi koşullar talep etmek ve hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki göstermek amacıyla düzenlediği gösteriler devam ediyor

Fransız hükümeti, son günlerde yolları kapatan çiftçilerin Paris'i abluka altına almasını engellemek için harekete geçti.



Başbakan Gabriel Attal, çiftçilerin haksız rekabet ve mülk devriyle ilgili sorunları için ilave tedbirler sözü verdi.

Indre-et-Loire'deki bir çiftlikte konuşan Attal, "Çiftçilere yerel düzeyde daha fazla hareket alanı tanımalıyız" dedi.

Ülkenin yeni Başbakanı Attal, tarımsal yakıt üzerindeki vergileri artırma ve şirketlere büyük cezalar verme planını iptal etme sözü verdi.

Attal, üç gün içinde çiftliklere yaptığı ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

Bu geziler, en büyük çiftçi sendikasının yarından itibaren Paris'i "kuşatma" çağrısı yaptığı bir döneme denk geldi.

Hükümetin vaatleri, sendikaların geri atmasını sağlayamadı.

Ulusal Tarım İşletmecileri Sendikaları Federasyonu (FNSEA) çağrısına Genç Çiftçiler Sendikası da destek verdi.

FNSEA, "Başkente giden tüm ana yollar çiftçiler tarafından işgal edilecek" dedi.

FNSEA, paris çevresindeki çiftçilerin pazartesi gününden itibaren "belirsiz bir süre" boyunca başkenti bloke edeceklerini söyledi.

Çiftçilerin huzursuzluğu Almanya ve Polonya da dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkeye yayıldı.