Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.10.2024 tarihinde, Lapta’da faaliyet gösteren bir iş yerindeki kasa içerisinden 21,849 Dolar ve 500,000 Euro nakit paralar ile işveren adına düzenlenen toplamda 33,000 Euro meblağdan oluşan muhtelif çek yapraklarının çalınması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak tutuklu bulunan S.K.(E-27) tarafından konu işyerinden çalınan 488,500 Euro nakit paralar, 2 adet kasa anahtarı ve hard disk, Demirhan’da faaliyet gösteren annesi E.A.(K-55)’ya ait iş yerinde yapılan arama sonucu bulunarak emare olarak alınmıştır. S.K. tarafından çalındığını bildiği halde cezadan kurtulmasını sağlamak maksadıyla kendisine ait iş yeri içerisinde saklayarak suçu örten suçunu işlediği tespit edilen E.A. (K-55) soruşturma kapsamında tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.