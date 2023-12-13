Cyprostyle Education Center kuaför ve güzellik okulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi olarak Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile iş birliği içerisinde Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hastaların yeni yıl öncesi moral amaçlı saç, sakal, boya, tırnak bakımı ihtiyaçlarını giderdi.

Sosyal sorumluluk projesinde hem öğrenciler ile yaşlılar kaynaştı hem de merkezde tedavi gören kişilerin bakım ihtiyaçları giderildi.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sosyal sorumluluk projesine imza atan Cyprostyle Education Center’e, öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.