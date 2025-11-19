Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan E.S mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 10.11.2025-18.11.2025 tarihleri 08:00-10:00 saatleri arasında Lefkoşa’da bir okulun Uygulamalı Anaokulunda öğretmen olarak çalışmakta olan zanlının anaokulundaki öğrencilerden Jimnastik dersi için toplanmış olan ve Lefkoşa'da sakin E.K.A.’nın odası içerisinde sorumluluğunda bulundurduğu 25 bin Türk Lirası parayı ve yine E.K.A.’ya ait 5.100 Türk Lirası parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle sirkat ettiğini söyledi.

Polis, meselemin 18.11.2025 tarihinde polisin bilgisine gelmiş olup aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği zanlının tutuklandığını açıkladı.



Polis, zanlının tasarrufunda 7280 Türk Lirası bulunarak emare olarak alındığını, itiraf içerikli bir gönüllü ifade vermiş olup eksik bulunan paralar ile harcamalar ve ödemeler yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının TC vatandaşı olup KKTC'deki statüsü çalışma izinli olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.