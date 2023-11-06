CANLI AKTARIM- Pelin Yükselay

Cezaevinde şu anda bin 13 mahkum ve tutuklu olduğunu dile getiren Oğuz, "sanki Şartlı Tahliye Kurulu son zamanlarda tutukluluk sayılarının artmış olması nedeniyle kurulmuş gibi lanse ediliyor. bu çok yanlış" ifadelerini kullandı.

Dursun Oğuz, 23 Haziran'dan bugüne kadar Şartlı Tahliye Kurulu'na 247 başvuru olduğunu, 59 kişinin şartlı tahliyeden yararlandığını, oranın yüzde 36 olduğunu kaydetti.

Adam öldürme suçunda ise son 14 yılda 19 kişinin Şartlı Tahliye Kurulu'ndan faydalandığını söyledi.

İkamet izinsizlerin en büyük sorun olduğunu dile getiren İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bu konuda önemli çalışmaları olduğunu kaydetti.