BRT 1 ekranlarına telefon bağlantısı ile bağlanan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Adıyaman’dan son durumu anlatarak, ilk günden şu ana kadar hummalı bir çalışma sürüyor dedi.

“HUMMALI BİR ÇALIŞMA VAR”

Enkaz alanından son durumu aktaran Bakan Oğuz, “Enkaz alanındayım. Hummalı bir çalışma var geldiğimiz günden bugüne. İlk gün ekiplerimiz gelmişti, ikinci gün bizimle birlikte yine ekipler geldi. Burada bir süreklilik var arama kurtarma çalışmalarımız sürekli devam ediyor” ifadelerine yer verdi. Gelen iş makinalarının çalışmaları daha da hızlandırdığını ifade eden Bakan Oğuz durumu şöyle aktardı: “4 nokta 4 ekip bir de enkaz üzerinde bir ekip olmak üzere 5 ekip arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Titiz ve dikkatli bir çalışma yürütüyoruz.”