Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın geçtiğimiz günlerde Gazimağusa’da bir konferansta kadınlara yönelik konuşmasının toplum içinde infial yaratması ile birlikte, Ünsal’ın ‘görevden alınması gerektiği’ ile ilgili birçok siyasetçi, örgüt ve sendika açıklama yapmıştı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Genç TV’de yayınlanan ve Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu ‘Bugüne Dair’ adlı programa katılarak konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ÜNSAL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILACAĞINA DAİR KARAR ALINMADI"

Oğuz, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal hakkında herhangi bir soruşturma başlatılacağı ile ilgili karar alınmadığına değindi.

“Soruşturma memuru atanacaktır gibi bir karar da yok” diyen Oğuz, ‘Ünsal hakkında soruşturma açılacak’ gibi bir bilginin Resmi Gazete’de yayımlanmadığı ve resmi bir açıklama olmadan varmış gibi konuşmanın doğru olmadığını ifade etti.

“BAKANLAR KURULU’NDA ÖYLE BİR KARAR ALINMADI, İMZA ATILMADI”

Vakıflar İdaresi’nin Başbakanlığa bağlı olduğunu dile getiren Oğuz, “Soruşturma olsada oradan olacaktır ama Bakanlar Kurulu’nda öyle bir karar alınmadı, imza atılmadı” dedi.