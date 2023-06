-ÖZEL HABER

İş insanı Oğuz Can, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu… Can, ülke gündeminin belirli eksenler çerçevesinde değiştiğini söyleyerek, ilerlemediğini söyledi…

Dünya basınında gündemlerin hep ileriye doğru değiştiğini ve kendini yenilediğini söyleyen Oğuz Can, KKTC’de gündemin değişmediğini söyledi. Can, “Bu artık bir kahvehane konuşması, bir Sarayönü dedikodusundan öteye geçmiyor. Sağır kulaklara konuşuyoruz. Meclisi ve olanları görüyoruz. 25 Haziran’da bir ara seçime gidilecek. Senin hanenin altında kocaman bir çatlak var ve su kaybediyorsun. Mademki Lefkoşa milletvekili istifa etti ve Lefkoşa bölgesinden bir vekil seçilecek, seçimi Lefkoşa yapmalıdır. Avrupa’da, İngiltere’de Almanya’da ve Amerika’da bu böyledir. Mağusa ve Lefke’deki adam neden Lefkoşa vekilini seçsin? Bizim politikacılarımızın işine hangisi gelirse, hangi sayfayı beğenirse o sayfayı çevirir. Burada muazzam bir haksızlık vardır. Seçime harcanacak para ile okulları tamir edebilirler. Burada tek bir gaye vardır; hükümeti kim tutacak ve o koltuklarda kim oturacak?” diyerek eleştiride bulundu.



Can, “Bu memleketi değiştirecek olan hükümetlerdir. Bu meclis ve bu kafa yapısı değişmediği sürece ben tünelin sonunda ışık göremiyorum. Her bakanlıkta ayrı bir çalışma yapılarak reform yapılması gerekiyor. Her yerde temelden bir değişim başlamalı. Sendikalar da buna destek vermeli ve kökten bir değişim başlamalı. Bu bizim 3-5 yılımıza mal olması hiç önemli değildir. Çünkü 15 yıl sonra büyüyecek olan çocukların hakkını hazırlayacağız. Bugün 3,5 yaşındaki bir çocuğun babası çocuğunun geleceğini bu ülkede görmüyor ve yurt dışına şimdiden hazırlık yapıyor. Bu ülke için gerçekten çok üzülüyorum. Bu memleketin artık bir değişime ihtiyacı vardır” şeklinde konuştu.



Adil bir vergi sisteminin kurulabileceğini söyleyen Can, “Ülke ve nüfus çok küçük bu nedenle de vergileri denetlemek çok kolay. Her şehir ve kasabanın önde gelen iş insanları bellidir. Deme ki memur ve müdürler görevini yapmıyor. Kazanılacak olan para bütçeye düşmüyor. Bütçenin altı deliktir. Masa altından paralar çok dönüyor. Bu ülkede esas vergiyi ödeyen vatandaştır. Halk da iş insanları da bu meclise güvenmiyor. Gelip geçici olan hükümetler görevini yapmıyor. Bu iş bütün bakanların aynı anda temelden çalışması ile çözülebilir ve adil bir sistem kurulabilir. Bu ülkede para var ama görünmüyor” dedi.