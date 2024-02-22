Bakan Oğuz, Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Av. Aslı Murat ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyarette konuşan Av. Aslı Murat Barolar Birliği’nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Cezaevi ile ilgili bir projesi olduğundan bahsederek, eski mahkumların cezaevi sonrasında iş dünyasında yaşadıkları sorunların konu edildiği bu çalışmanın yürütülmesi için bakanlıkla işbirliği yapılması yönünde talepte bulundu.

Barolar Birliği ve İnsan Kaynakları Derneği’nin eski mahkumların iş dünyasında ve iş bulmakta yaşadıkları sorunların nasıl giderilebileceği konusunda iş birliği yürüttüğünü belirten Av. Murat, konuyla ilgili daha önce Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile de görüşüldüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Oğuz, konunun çok hassas ve insani bir konu olduğunu belirterek, iş birliği konusunda hazır olduklarını ve projenin insan hakları açısından önem teşkil ettiğini belirtti.

Cezaevindeki mahkumların iş hayatına entegre olmasının önemine dikkat çeken Oğuz, küçük bir toplum olduğumuz için mahkumlara ön yargı ile yaklaşıldığını belirtti.

Cezaevindeki mahkumların içeride geçirdikleri sürede meslek edindirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Oğuz, mahkumluk süresi sonrasında kişinin elindeki meslek bilgisi ile topluma adapte olması ve kendi işini yürütebilecek duruma gelmesinin sağlanması gerektiğine işaret etti.

Oğuz, Türkiye Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmede konunun gündeme geldiği, cezaevindeki mahkumların meslek çeşitliliği ve meslek edinme konusunda yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.