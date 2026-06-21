Halkın Partisi, Girne çarşı esnafını ziyaret ederek hem esnafın hem de vatandaşın sorunlarını dinledi, sorularını cevaplandırdı.

Halkın Partisi Girne İlçe Başkanı Neşe Anibal başkanlığındaki ilçe örgütü tarafından organize edilen ziyarette Genel Başkan Kudret Özersay, Genel Başkan Yardımcısı Çağın Çağatay Karataş, Gazimağusa İlçe Başkanı Duygu Uzun, Örgütlenme Sorumlusu Cengiz Karataş, bazı MYK üyeleri ve Parti Meclisi üyeleriyle son dönemde Halkın Partisine katılarak destek veren yeni isimler de yer aldı.

NEŞE ANİBAL: GİRNE ESNAFININ YANINDA OLMAYA, SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Halkın Partisi Girne İlçe Başkanı Neşe Anibal son üç yıldır Halkın Partisi’nin sadece seçim günü değil her zaman dışarıda ve halkın arasında olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Son bir haftada önce Girne açık pazarı, ardından Karaoğlanoğlu Sanayi bölgesindeki esnafımızı ziyaret ettik. Bugün de Girne çarşı esnafının sorunlarını dinledik, vatandaşlarla da sohbet etme imkanımız oldu. Halkın Partisi olarak hem vatandaşın hem de esnafın sesi olmaya devam edeceğiz. Bugün aynı zamanda taksicilik yapan esnafın sorunlarını da bir kez daha kendileriyle birlikte ele alma imkanı bulduk. Turizm sezonu devam ederken çarşıda alt yapı çalışmalarının tamamlanamamış olması esnafı rahatsız eden hususlardan birisidir. Ama esas sorun turizmin esnafı da destekleyecek bir halden çıkarılmış olmasıdır. Nitelikli ve piyasaya para bırakacak, alış veriş yapacak olan turisti hedef alan politikaların tamamen terk edildiği anlaşılıyor ve bu esnafımızı adeta bitirme noktasına geldi"

KUDRET ÖZERSAY: HALKIN PARTİSİNE DÖNĞK ARTAN BİR İVME VAR, DAHA DA MOTİVE OLDUK

Ziyaret bağlamında konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da “gittiğimiz her yerde Halkın Partisi’ne dönük olarak ilginin giderek artmakta olduğunu gözlemliyoruz. Artan bir ilgi ve ivme var. Halkın Partisi Halkın teveccühü ile yakaladığı bu ivmeyle daha da motive olarak ve daha da fazla çalışarak sandıktan güçlü şekilde çıkacaktır, buna gerçekten inanıyoruz ve sokakta da bunu görüyoruz. Sokağın nabzı bizi daha da fazla motive ediyor” dedi.