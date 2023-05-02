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CTP Milletvekili Erkut Şahali’yi ‘popülizm’ yapmakla suçlayan Oğuz, rakamlar paylaşarak hayvancılığın geliştiğini vurguladı.

"Canlı kuzunun kilo fiyatı 130 TL olmalı"

Canlı kuzunun kilo fiyatının 130 TL olması gerektiğini söyleyen Oğuz, 130 TL’nin hayvancıya koruyacak bir fiyat olduğunu ifade etti. Oğuz, 3 market, 3 kasapta çalışma yaptıklarını tüm fiyatların farklı olduğunu söyledi. Kasap ve market fiyatlarını karşılaştıran Oğuz, bir kasapta 350 TL olan pirzola fiyatının, bir markette 429 TL olduğuna dikkat çekti.

AB’deki et fiyatlarına da işaret eden Oğuz, sığır etinin 3 buçuk Euro’dan 5 Euro’ya çıktığını belirtti.

“Bakanlar Kurulu et ithali kararını birini korkutmak amacıyla almadı”

“Bakanlar Kurulu et ithali kararını birini korkutmak amacıyla almadı” diyen Oğuz, Hayvancılar Birliğini kendileri ile çalışmaya davet etti. Hayvancılar Birliği’nden destek istediklerini belirten Oğuz, “hayvancı kasabı, kasap hayvancıyı suçluyor, olan vatandaşa oluyor. Biz bu durumu en hafife indirgemek için elimizden geleni yapıyoruz’ dedi.