İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Ankara'da bir araya geldi.

Oğuz ve Yerlikaya'nın gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme de gerçekleştirildi.

Görüşmelerin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Düzensiz Göç Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle ilgili konuların ele alınarak yapılan çalışmaların değerlendirildiğini, Geri Gönderme Merkezleri ile ilgili atılacak adımların gündeme geldiğini söyledi.

BRT’de yer alan habere göre, Bakan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında suçluların iadesi konusunda atılacak ortak adımlar ve iş birlikleri konusunda değerlendirmeler de yapıldığını söyledi.

Oğuz, Türkiye Afet Acil Durumlar Başkanlığı tarafından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına verilen iki araç içinde Bakan Yerlikaya'ya teşekkür ettiğini de ifade etti.