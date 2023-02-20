-ÖZEL HABER

"Adıyaman'ı sahipsiz gördük" diyen Köse, bölgeye gittikten 6 gün sonra enkazdan uzaklaşıp bölgeyi inceleme fırsatı bulduklarını ve gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini aktardı.

Adıyaman'ın deprem sonrası adeta yok olduğunu anlatan Köse, 6'ıncı gün hala iş makinesinin uğramadığı enkazlar olduğunu belirterek, enkazlardan kendi imkanlarıyla çıkanlar, oturmuş birilerinin gelmesini bekliyorlardı" diye konuştu.

Oğuz en çok ilgisini çeken kısmın, hiçbir banka binasında hasar oluşmamış olduğunu görmesi olduğunu dile getirereki "Mesela baktık, hiçbir banka binası yıkılmamış, hasar almamış, camları bile kırılmamış. Ama oteller, apartmanlar yerle bir. Çok ama çok garibime gitti. Demek ki istenince yapılabiliyormuş" diye konuştu.