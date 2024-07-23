Muhaceret Affı ile ilgili konuşan Oğuz, affın 5 Ağustos’ta yürürlüğe gireceğini kaydetti. Kayıt dışı yaşamın alan fark etmeksizin ortadan kalkması gerektiğine vurgu yapan Oğuz, şunları kaydetti:

“Son bir yılda 6 bin 41 kişiyi ülkeye almadık”

“Af, 5 Ağustos itibariyle yürürlüğe giriyor. Sistemle ilgili bir güncelleme yapmamız gerekiyordu, bu çerçevede sistem 5 Ağustos’ta hazır olacağından af da o gün yürürlüğe girecek. Üniversiteler Birliği ile sürekli görüşüyoruz, yurt dışından gelen öğrencilerin muhacerette yaşadığı zorluklarla ilgili. Artık bir şekilde bizim ülkedeki kayıt dışı yaşamı hangi alanda olursa olsun kayıt altına almamız gerekiyor. Polisimiz üstün bir gayretle çalışıyor. Muhaceret de daha sıkı mülakatla insanları ülkeye alıyor. Bir yılda 6 bin 41 kişiyi ülkeye almadık. Yabancı uyruklu geliyor, mülakata alınıyor muhacerette uygun görülmeyenler KKTC’ye alınmıyor. Toplumun da halkın da yasayı benimsemesi gerekiyor. Yasalar kamu yararı, ülke menfaati güdülerek yapılır. Kayıtlılık esasından yola çıkarak bu affı geçirdik. Af çıktıktan sonra kişiler 45 Gün içinde işveren bulmak zorundalar. Yurt dışından gelenler de yine işveren bulmak kaydıyla ülkeye girebilecek. İşveren ve bir asgari ücret zorunluluğu getirdik. Afla ‘suçluları ülkeye dolduracaklar’ algısı var. Asla böyle bir şey yok. Aftan ne kadar kişi yararlanacak bekleyip görmek lazım. Bu affın çalışma hayatına da katkıları olacak. Buradaki iş gücünden yararlanma artacak”

“Son 9 ayda bin 443 kişiyi ihraç ettik”

Son 9 ayda bin 443 kişinin ülkeden ihraç edildiğini de kaydeden İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, muhaceret dışında suç işleyenlerin mutlaka ülkede cezasını çektiğini, sadece kayıt dışı olanların ise ihraç edildiğini anlattı. KKTC’de insanların yaşamasıyla ilgili kolaylıklar olduğunu dile getiren Oğuz, ülkeye emlak alınırsa ön izinle, öğrenci olarak gelirse ön izinle gelinebileceğini ve kolaylık sağlandığını, yasaların çiğnenmediği takdirde bir sorun olmadığını kaydetti.

“E-Vize uygulaması yakında hayata geçiyor”

E-Vize uygulamasıyla ilgili de konuşan Oğuz, şu anda transit vize uygulaması yapıldığını anlatarak, 3’üncü ülkelerden gelenlerde bunun uygulandığını ve Türkiye’den bu vizenin alındığını anlattı. Oğuz, bu kişilerin de muhacerette mülakata alındığını söyledi. E-Vize ile ilgili çalışmaların da yapıldığını, eğitimlerin verildiğini kaydeden Oğuz, kısa süre sonra E-Vize’nin hayata geçeceğini söyledi.

“Kamu Hizmeti Komisyonu’nda binin üzerinde münhal var”

“Hükümet Kamu Hizmeti Komisyonu’nu kaale almıyor” eleştirileri de sorulan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, şunları söyledi:

“Geçmişte geçici memurla ilgili çalışma yaptık, bunu yasakladık. Ancak işçi konusu açıktır. İş gücü ihtiyacınıza göre alabileceğiniz yerlerle ilgilidir. KHK 2024’te full dolu, 2025’in ilk yarısında da dolu. Şu anda binin üzerinde münhal var kamuda. Bunları niye verdik, liyakata dayalı, ihtiyaca yönelik ondan. KHK yasalara göre duyuru yapıyor. 15 Yıldır çalışan adı ‘geçici’ olan işçiler var. Kamunun gerçeği bu.