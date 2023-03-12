Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede narenciyenin genel durumu, hasadı başlayacak olan Valensiya’nın dünya piyasalarındaki talebi, fiyatlandırılması ve ihracat teşvik primi ile ilgili konular ele alındı.

Oğuz, ihracat ürünü olan narenciyeyi yakından takip ettiklerini belirtti. Sezon başında greyfurt ve limonla ilgili olumsuzluklar olduğunu belirten Oğuz, üreticiyi koruma bağlamında Cypfruvex üzerinden müdahale edildiğini belirtti.

Bu yıl mandoranın fiyatının üreticiyi memnun ettiği ifade eden Oğuz, geçtiğimiz hafta narenciye işleme tesisleri ve ihracatçılara yapılan görüşmede mandoranın dış pazar ihracatında fiyatlandırılmasında sıkıntılar olduğunu belirti. İhracatçılarla yapılan görüşmelerde valensiyanın da pazarlama sorunu olacağından dolayı valensiyanın ihracat teşvikini 300 TL’den 500 TL’ye çıkarıldığı açıklandı.

Sektörün bir bütün olduğunu belirten Oğuz, hasat süresi sınırlı olan narenciye ürünlerinin ürün alımı ve pazarlamasının önemli olduğu, değişen piyasa koşulları çerçevesinde sürekli paydaşlarla görüştüklerini ifade etti.