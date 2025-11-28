Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törende, bugün toplam 9 bin 200 araç, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarının hizmetine sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, “Bugün 9 bin 200 aracı Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarımızın hizmetine verdik. Bu araçlardan 7 bin 80’i Emniyetimiz, 2 bin 70’i Jandarmamız, 50’si ise Sahil Güvenliğimiz tarafından kullanılacak. Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da katıldı. Bakan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın davetlisi olarak törene iştirak etti.

Bakan Oğuz, Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin her alanda güçlendiğini belirterek, güvenlik alanındaki dayanışmanın önemine dikkat çekti. Oğuz, modern araç ve teknolojik altyapı ile güçlendirilen güvenlik teşkilatlarının, kamu güvenliğinin sağlanmasında stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı.