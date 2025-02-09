Rum Temsilciler Meclisi'nin, KKTC'deki eski Rum mallarının alım satımını caydırmak amacıyla cezaları artıran yasa tasarısını onaylamasına, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'ndan tepki geldi.

Hasipoğlu, yeni düzenlemeyle hapis cezasının 2 yıldan 5 yıla, para cezasının ise 5 bin Euro’dan 10 bin Euro’ya çıkarıldığını belirterek, bu adımın KKTC vatandaşlarına gözdağı vermek ve ülkenin inşaat sektörünü olumsuz etkilemek amacı taşıdığını söyledi.

Hasipoğlu, KKTC’de 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul edildiğini hatırlatarak, "Devletimiz bugüne kadar 8 bin civarında Rum vatandaşının başvurusunu sonuçlandırmış ve yaklaşık 511 milyon sterlin tazminat ödemiştir" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) çifte standart uyguladığını belirten Hasipoğlu, Kıbrıslı Türklerin güneyde bıraktıkları yaklaşık 450 bin dönüm malın kamulaştırıldığını, kiralandığını veya el konulduğunu ifade etti. "Şimdi biz de Türk mallarında oturan veya işleten Rumlara cezai tedbir uygulamaya mı başlayalım?" diye soran Hasipoğlu, Rum tarafının bu girişiminin Avrupa Konseyi tarafından engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu tür cezai düzenlemelerin, Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarını zora sokacağını belirten Hasipoğlu, GKRY’nin önceki çözüm planlarına hayır dediğini ancak şimdi mülkiyet meselesini tek taraflı bir anlayışla çözmeye çalıştığını dile getirdi. "Eğer Rum tarafı bu yasayı uygulamaya başlarsa, KKTC Meclisi de karşılıklılık ilkesi gereği, Türk mallarını kullanan Rumlara yönelik benzer yaptırımları hayata geçirebilir" diyerek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.