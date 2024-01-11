AB Komisyonu Destek Ofisi Başkanı Stefan Simosas UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nu, parti merkezinde ziyaret etti.

Görüşmede, AB Koordinasyon merkezinin yürüttüğü çalışmalar, Mali Yardım Programlama Çalışmaları, Hellim’in Tescil süreci ve Katı Atık Yönetim Planı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Parlamentosu Temsilcisi ve AB Uyum Yasaları Komite Başkanı da olan UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, komitenin gündeminde olan Kimyasallar Yasası’nın görüşülmeye devam edeceğinin bilgisini paylaştı.

Kıbrıs Konusunda yeni atanan BM Kişisel Temsilcisi’nin yegane yetkisinin, ortak zemin yoklama amacıyla mekik diplomasisi olacağının altını çizen Hasipoğlu, KKTC’nin yeni vizyonu ile GKRY’nin pozisyonunun farklı olduğuna işaret etti.

Bu farklılığı, GKRY’nin önce anlaması sonrada da kabullenip onaylaması gerektiğini belirten Hasipoğlu, “Umarım BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Bayan Cuellar, gerek bu konuda gerekse iki tarafın işbirliğinin geliştirilmesi noktasında inisiyatif alıp köprü kurucu bir rol oynar” dedi.